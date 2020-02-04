Эксперты не видят прямой вины Коновалова в нехватке 14 млрд в бюджете Хакасии

Бюджет Хакасии на 2020 год не сбалансирован на 14 миллиардов рублей, из которых около четырех приходится на просроченную задолженность местного правительства и госдолг, а десять — на непокрытый дефицит региона. Общий расход Республики при этом составляет 37,7 миллиарда рублей, передает РБК.

«В целом ситуацию с бюджетом Республики Хакасия можно оценить как критическую, создающую прямой риск неисполнения основных обязательств уже с весны-лета 2020 года. Долги растут и будут наращиваться», — объясняет источник издания, отмечая, что региональный минфин намерен обратиться за помощью в федеральный центр, что подтвердили в пресс-службе ведомства.

Из-за задолженности Хакасии в 3,58 миллиарда существует риск отключения электроэнергии в «социальных объектах, в том числе детских садах, школах», говорится в справке министерства финансов Республики. «В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения», — отмечают там.

О финансовых сложностях в регионе заявляли уже давно, ещё в октябре 2017 года Верховный совет Хакасии просил выделить дополнительно 28,2 миллиарда рублей. Тогда республика получила из центра лишь 9,6 миллиарда. Осенью 2019 года регион также обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить ещё 10 миллиардов на исполнение соцобязательств.

При этом в Минфине РФ заявляют, что в 2020 году они не получали соответствующих запросов от региона, но даже если бы получили, на общих основаниях предоставление дотаций возможно только к концу 2020 года

Напомним, что в 2018 году губернатором Хакасии был избран представитель КПРФ Валентин Коновалов:

Победа КПРФ в Хакасии: симптом "нового популизма" или запрос на справедливость?

Материал от 14 ноября 2018 года

Эксперты, опрошенные изданием, не считают, что в бюджетных проблемах можно винить оппозиционного губернатора, отмечая, что ситуация была критической ещё при прошлом главе региона Викторе Зимине: «Тут претензии к Коновалову нельзя назвать состоятельными», — уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. Он отмечает, что Коновалов тем не менее не смог добиться изменения ситуации, и объяснил такой неуспех губернатора желанием «федеральных игроков» вынудить его уйти в отставку.

По словам политолога Александра Пожалова, поводом для кризиса стало то, что Хакасия не попала в десять отстающих регионов, в которые предполагается вкладывать дополнительные средства из федерального бюджета.