Демпартия США не связывает сбои на предварительных выборах с хакерской атакой

В штате Айова состоялись внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США от демократов и республиканцев.

Как пишет The New York Times, результаты голосования членов Демократической партии придется подсчитывать вручную из-за технического сбоя. Результаты должны объявить к вечеру 4 февраля.

В ходе так называемых кокусов партии выбирают делегатов, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 3 ноября. Первые внутрипартийные собрания традиционно проводятся в Айове.

Уточняется, что демократы пока не смогли подвести итоги кокуса из-за неполадок в электронной системе подсчета голосов. В партии убеждены, что технический сбой не ставит под сомнение результаты голосования. Также там подчеркнули, что версия хакерской атаки исключена.

В кокусах Демократической партии участвуют, в числе прочих, Берни Сандерс, Джо Байден, Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич. Отмечается, что Сандерс, как и Байден, уверен в своей победе.

Между тем на состоявшихся в Айове партсобраниях республиканцев уверенную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп. Как сообщает ТАСС, его поддержали 97,15% однопартийцев. Конкуренты Трампа набрали чуть более 1% голосов каждый.

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