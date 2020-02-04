46% россиян не ждут никаких изменений в стране из-за нового правительства

По данным опроса «Левада-Центра», 38% россиян считают, что назначение нового правительства вызовет положительные перемены в стране, при этом 9% ожидают ухудшения обстановки, а 46% не предвидят никаких изменений, передает «КоммерсантЪ».

При этом про нового премьер-министра до его назначения ничего не слышали 85% респондентов, что, по мнению главы фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, только поможет главе кабмина, так как у него нет антирейтинга и он сам сможет создать свой публичный образ.

«Новому деятелю всегда выдается кредит доверия на недолгий период, учитывая скромную политическую конкуренцию и потребность в новых лицах, когда люди годами называют одних и тех же политиков. О реальном же отношении к новому премьеру и правительству можно будет судить только через полгода-год», — поясняет результаты опроса социолог «Левада-Центра» Карина Пипия.

Согласно результатам исследования, 74% россиян критически относятся к деятельности правительства Дмитрия Медведева и лишь 22% положительно оценивают старый кабмин. Пипия связывает недовольство с «социальной незащищенностью граждан: низкими пенсиями, зарплатами, безработицей, падением доходов» и пенсионной реформой.