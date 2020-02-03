В Москве заявили о готовности к беседе Путина с Эрдоганом по ситуации в Идлибе

Кремль высказал готовность в ближайшее время согласовать разговор президентов РФ и Турции по поводу ситуации в Сирии.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если лидеры двух стран посчитают нужным провести разговор по этой проблеме, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Минобороны уже сделало необходимые пояснения насчет ситуации в Идлибе, но Москва сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в регионе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов инициировать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, после обстрела после обстрела турецких военных в сирийском Идлибе Анкара находится в контакте с Москвой, однако в случае необходимости он готов лично позвонить российскому лидеру и указать на серьезность происходящего.

Президент Турции также попросил Москву не перепятствовать турецкой операции в Идлибе.

Между тем число турецких военных, погибших в результате обстрела со стороны войск Асада в Идлибе, возросло до шести, передает телеканал NTV. Ранее речь шла о четырех погибших.