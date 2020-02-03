Песков заявил о развитии отношений с Белоруссией, несмотря на встречу с Помпео

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оценивает результаты встречи госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко как быстрое сближение.

«Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении», — приводит его слова ТАСС, отметив, что не намерен комментировать «контакты наших партнеров с третьими странами». «Это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений», — пояснил представитель Кремля.

Песков также заявил об «очень близком характере» отношений Москвы и Минска. По его словам, между странами идет обсуждение дальнейшего развития отношений. «В том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — пояснил он.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что во время встречи Помпео и Лукашенко представитель США пообещал при необходимости «обеспечить [Беларусь] на 100% по конкурентным ценам» на энергоресурсы, чтобы помочь жителям соседней с РФ республики «создать свое собственное суверенное государство».