Песков предложил Эрдогану изучить вопрос крымских татар в "первоисточнике"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о беспочвенности опасений президента Турции Реджепа Эрдогана о крымских татарах, передает ТАСС.

«Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно объяснял [Эрдогану] реальное положение дел», — пояснил он.

Он отметил, что глава Турции может изучить этот вопрос в «первоисточнике», воспользовавшись действующим приглашением Путина посетить Крым.

Накануне сообщалось, что турецкий лидер намерен посетить Украину в рамках официального визита, чтобы посетить заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, а также вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетить турецко-украинский бизнес-форум.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», — заявил Эрдоган позднее (цитата по «РИА Новости»).