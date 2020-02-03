Лех Валенса: Россия должна сделать первый шаг навстречу Польше

По словам президента Польши в 1990–1995 гг. Леха Валенсы, Кремль пока не отреагировал на его заявление о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Об этом Валенса рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Собеседника».

— Вы неоднократно заявляли, что с Путиным и с Россией можно разговаривать и вы знаете как. У вас неоднозначное отношение к Путину. Как именно разговаривать с Россией?

— Я понимаю те проблемы, которые есть у Владимира Путина в этой большой стране. Ситуация неоднозначная как с одной, так и с другой стороны. Владимира Путина надо понимать, у него свой стиль. И когда есть разговор, то можно найти возможности. У меня была очень трудная ситуация, но несмотря на все это, я нашел возможности и разговаривал с Борисом Ельциным.

— Сейчас в отношениях между Польшей и Россией глубокая пропасть. Зная Путина, кажется, он очень обиделся на все эти резолюции, которые делают СССР одним из виновников Второй мировой войны. А Польша в этой ситуации еще и подлила масла в огонь. Может ли такой разрыв срастись в нормальные отношения и кто должен уступить в этой ситуации?

— Меня всегда учили, что тот, кто сильнее, тот выигрывает. Россия должна начать, от России зависит первый шаг. Россия сильная, мы слабее, и поэтому Россия должна сделать первый шаг. Всегда тот, кто сильнее, протягивает руку более слабому. Так нас воспитали. Может, нас неправильно воспитали?..

— Но каким должен быть этот первый шаг? «Забудем всё» — или «признаём, что СССР один из инициаторов войны»?

— Если бы я был на месте Путина, я бы ударил кулаком по столу и сказал: «Мы должны наконец наладить хорошие отношения между собой». Три группы людей должны сесть за стол — и одна из них пусть рассматривает вопросы, касающиеся также и войны. Мудрые люди должны прийти к соглашению на эту тему.

Полную версию эксклюзивной беседы с первым президентом посткоммунистической Польши, легендарным лидером польской «Солидарности» Лехом Валенсой читайте скоро в «Собеседнике» и на Sobesednik.ru.