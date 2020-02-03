Анкара призывает Москву не препятствовать турецкой операции в Идлибе

Артиллерийские расчеты и истребители ВВС Турции атаковали 40 целей в сирийском Идлибе после обстрела турецких военных.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Ранее Министерство национальной обороны сообщило, что четверо турецких солдат погибли, еще девять военнослужащих получили ранения в результате обстрела позиций Турции в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. Утверждается, что обстрел вела армия Сирии, несмотря на то, что она знала о позициях Анкары.

«Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», – сказал Эрдоган. Он не уточнил, являются ли убитые при обстрелах представителями сирийской армии.

По словам президента, российские и турецкие военные эксперты поддерживают контакты после инцидента. Эрдоган отметил, что Москве было направлено послание с просьбой «не противостоять турецкой операции в Идлибе».

Кроме того, турецкий лидер заявил о готовности обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным. «Если будет необходимо, я позвоню моему собеседнику и укажу на серьезность этой темы», – подчеркнул Эрдоган.