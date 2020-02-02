Клишас обещал рассмотреть предложение патриарха о включении бога в Конституцию

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выступил с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание бога, пишет «РИА Новости».

При этом священнослужитель отметил, что не имеет в виду бога из конкретной конфессии, а говорит о «возвышенной идее, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую». Он также напомнил, что упоминание бога есть уже в гимне страны в строчке «Богом хранимая родная земля».

В комитете Госдумы по государственном строительству и законодательству первый зампред Михаил Емельянов допустил, что эта инициатива может быть рассмотрена, поскольку служитель РПЦ не настаивает на признании какой-либо религии в качестве официальной, из-за чего его предложение не противоречит положению о светском характере государства.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что относится к идее патриарха положительно, и подтвердил, что рабочая группа будет обсуждать его предложение.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Основной закон страны, и Госдума уже поддержала соответствующий документ в первом чтении.