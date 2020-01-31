Суд на полгода продлил арест 126 счетов по делу об отмывании ФБК 75 млн

Басманный районный суд Москвы до 3 августа 2020 года продлил арест 126 банковских счетов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией и его сотрудниками, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

Напомним, арест счетов сотрудников организации начался ещё в августе 2019 года. Сначала в деле об отмывании Фондом денег, по которому производились блокировки, фигурировала сумма в один миллиард, однако позднее её исправили на 75,6 миллионов рублей. Также в ходе следственных действий по всей стране были проведены обыски у сторонников Навального. В ходе обысков пострадали и люди, не связанные с ФБК.

По решению судьи Юлии Сафиной, ещё полгода будут оставаться заблокированными 92 счета физлиц в Сбербанке и 31 счет в «Альфа-Банке». В последнем также заблокированы три счета юрлиц.

Как пишет издание, извещение о судебном заседании СК при этом направил в аудиторско-консалтинговую компанию ФБК Grant Thornton, а в качестве доказательства об уведомлении следователи представили фото рук на фоне почтовых ящиков.

«Судья ушла, вернулась и уже читает решение об очередном продлении блокировок. Экспресс-правосудие снова в действии», — пишет в Twitter «Команд Навального».