Из-за эпидемии коронавируса Россия отправит Китаю партию защитных масок

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия в связи с распространением коронавируса будет направлять Китаю гуманитарную помощь, а при необходимости и российских специалистов, передает «Интерфакс».

«В оперативном штабе принято решение, и оно будет будет доложено председателю правительства, о необходимости оказания гуманитарной помощи КНР. Сейчас первоочередная помощь, которая может быть оказана — это защитные маски», — пояснила вице-премьер.

По её словам, МЧС «находится в шестичасовой готовности к полету в Китай», а также с представителями КНР активно обсуждается возможность направить туда экспертов Роспотребнадзора и Минздрава.

Первая партия защитных масок отправится в Китай уже в ближайшие шесть часов.

Ранее Голикова подтвердила обнаружение коронавируса у двух граждан КНР, находящихся на территории России. Также между странами прекращено авиасообщение.