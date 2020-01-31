Борисов заявил о "принципиальном" решении спора с Минском по грязной нефти

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил закупку Беларусью норвежской нефти «коммерческой выгодой», сообщает ТАСС.

«Это вопрос экономической целесообразности. Если эта нефть [из Норвегии] получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов", — пояснил он позицию Кремля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Минск закупил около 80 тонн нефти в Норвегии, которых одному из двух НПЗ страны хватит лишь на 3 дня.

Россия и Беларусь так и не пришли к соглашению о цене на прокачку нефти в 2020 году, в связи с чем с 1 февраля согласно признанной обеими сторонами методики изменения тарифов цена транзита будет увеличена на 6,6%, из которых 3,6% — «среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год», а ещё 3% — надбавка к нему.

Беларусь требовала увеличения цены транзита 16,6%, которые учитывают компенсацию инцидента с загрязненной российской нефтью, на что не согласились пойти в Москве.

Самарская история

Sobesednik.ru разбирается, как миллионы тонн грязной нефти попали в Беларусь

При этом в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что сторонами был согласован принципиальный подход по решению вопроса с грязной нефтью: «На данный момент согласован принципиальный подход к решению ситуации на "Дружбе", идет проработка деталей. Мы не сомневаемся, что текущие переговоры не окажут влияния на нефть, поставляемую транзитом через территорию республики».