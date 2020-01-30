Помпео назвал ведущую силу "огромной экономики" Китая главной угрозой

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) основной угрозой для современного мира.

Соответствующее заявление он сделал в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, передает ТАСС.

«Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», – сказал Помпео. По его словам, повестка дня КПК зачастую слишком явно расходится с американскими ценностями.

В то же время Помпео отметил, что Китай является «огромной экономикой, с которой тесно связана экономика США».

Отмечается, что ранее МИД КНР выразил протест по поводу заявлений госсекретаря об угрозе западному миру, якобы исходящей от Коммунистической партии Китая, назвав подобные высказывания идеологическими предрассудками и пережитками эпохи холодной войны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что объем военно-промышленного комплекса Китая оказался больше российского, заняв второе место в мире после США.