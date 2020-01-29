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Путин отправил в отставку губернатора Чувашии после инцидента с вручением ключей

Политика
18:02, 29 января 2020

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина «в связи с утратой доверия», передает «Интерфакс».

В последний раз с такой формулировкой Путин увольнял главу региона лишь в апреле 2017 года. Тогда в отставку был по решению президента отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взятки размером 140 миллионов рублей. (По совпадению, судебное заседание по этому делу проходило сегодня, Соловьев отказался признать себя виновным, хотя на этапе следствия признавал свою вину частично, сообщает «Коммерсантъ».)

Ранее Михаила Игнатьева было решено исключить из партии «Единая Россия». Причиной этого стал инцидент с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику службы: Игнатьев высоко поднял руку над головой работника, чтобы тому пришлось подпрыгнуть за ключами.

До этого губернатору приходилось извиняться за призывы «мочить журналистов».

Теги: #Губернаторы #Путин

Рубрика: Политика

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