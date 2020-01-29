Эксперты: Силуанов будет подчиняться Мишустину, а Белоусов не повлияет на бюджет

Первый вице-премьер Андрей Белоусов не будет заниматься разработкой и исполнением федерального бюджета или налоговой политикой , а лишь распределять те средства, которые ему предоставят в рамках реализации нацпроектов и социально-экономического развития государства, комментируют эксперты, опрошенные «Ведомостями», распределение обязанностей вице-премьеров.

Бюджетом и налогами будет заведовать руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а Минфин, чьим главой по-прежнему остается Антон Силуанов, будет курировать лично премьер-министр Михаил Мишустин: по словам источников газеты, это объясняется «непростыми отношениями» Силуанова и Белоусова.

Замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов отмечает, что ранее министр финансов проводил политику бюджетной консолидации, и премьер будет следить за сохранением жесткой бюджетной политики.

При этом, по словам эксперта из Экономической экспертной группы Александры Суслиной, Белоусов является противником откладывания денег в фонды, а выступает за их траты. Она напоминает, что именно он отвечал за майские указы президента и ему же принадлежит идея нацпроектов.