В рабочей группе предложили закрепить православие в Конституции как госрелигию

Член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил отдельно прописать в ней наказание для президента за нарушение Конституции, передает «КоммерсантЪ».

По его мнению, ответственность за это необходимо не просто выделить как новую конституционную норму, но и принять отдельный конституционный закон, раскрывающий её.

Однако опрошенная «Коммерсантом» профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елена Лукьянова полагает, что Госдума такую поправку не одобрит.

Авакян также выдвинул предложение прописать в Конституции полномочия администрации президента.

Всего на заседании в понедельник рабочей группы было предложено более сотни поправок, отметил её сопредседатель Павел Крашенинников. Одним из них стала инициатива спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова закрепить русский язык как основной, а православие как основную религию. Это, по мнению Елены Лукьяновой, напрямую противоречит первой главе Конституции, где утверждается, что Россия — светское государство.

Также среди предложений прозвучал призыв сенатора Алексея Пушкова закрепить в преамбуле Основного закона статус РФ как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. На это Алексей Навальный в своем Twitter отреагировал требованием закрепить там статус страны-победителя войны 1812 года, не забыть про победу над татаро-монгольским игом и второе место в чемпионате Европы по футболу в 1964 году.

Между тем сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева отметила, что к преамбуле поступило «очень много предложений». Она считает вынести эту тему на отдельное рассмотрение.

«То есть чем больше социально одобряемых поправок, тем лучше. Я думаю, что задача стоит именно такая», — обобщил в своем комментарии подход к конституционной реформе со стороны власти опрошенный также «Коммерсантом» политолог Евгений Минченко.

Отмечается, что выдвинутые рабочей группой поправки для включения в законопроект изучит профильный комитет Госдумы.