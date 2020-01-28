На упавшем в Афганистане самолете мог находиться высокопоставленный агент ЦРУ

В авиакатастрофе в провинции Газни в Афганистане погиб курировавший ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления США Майкл Д'Андреа, сообщает Lenta.ru со ссылкой данные источника иранского агентства Mehr.

Ранее об этом заявили в «Талибане» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru], который контролирует территорию, где произошло крушение: «Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США», — приводит слова представителей группировки «Настоящее время» без ссылки на источник. Организация также взяла на себя ответственность за этот теракт.

Официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт подтвердил, что самолет принадлежал США, но опроверг причастность к трагедии «Талибана». При этом Lenta.ru сообщает, что воздушное судно находилось в ведении американских вооруженных сил.

По данным Flightradar24, самолет Bombardier E-11A с регистрационным номером 11-9355 принадлежал военным США.