ФОМ перестал мониторить рейтинг Путина до появления кандидатов в президенты

Фонд «Общественное мнение» с 19 января перестал отслеживать электоральный рейтинг Владимира Путина, сообщает телеканал «Дождь».

«Вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — написано на сайте организации.

В последний раз социологические замеры этих показателей производились 12 января. Тогда за Путина готовы были отдать голоса 45% респондентов. 10–11% готовы были голосовать на президентских выборах за Павла Грудинина и Владимира Жириновского.

ВЦИОМ сообщал, что возобновит публикацию рейтингов потенциальных кандидатов в президенты не ранее 2022 года. В Левада-центре измерять электоральные рейтинги продолжают раз в два-три месяца.