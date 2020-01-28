Трех ушедших из Белого дома "иноагентов" сменили трое новых

В новой рубрике «Иноагенты» мы будем рассказывать о тех представителях российского истеблишмента, которые на словах поддерживают курс страны на «суверенизацию» и шельмование критиков власти за мнимое сотрудничество с Западом, а сами при этом имеют прочные связи с заграницей.

Состав кабмина покинули трое чиновников, которые имели заграничную собственность. Бывшая вице-премьер Ольга Голодец владеет половиной дома в Швейцарии и 1/3 квартиры в Италии. Экс-министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании, а на супругу экс-министра труда Максима Топилина записана недвижимость в Болгарии.

Однако места ушедших тут же заняли новые любители заграницы. Плюс к ним несколько «иноагентов»-старожилов сохранили свои посты.

Чешская колонна

В официальной биографии занявшего кресло министра просвещения Сергея Кравцова перечислены места учебы и работы, но не говорится о том, что он вообще-то не Кравцов, а Браун. Как выяснил «Собеседник», будущий член правительства сменил фамилию в 2010 году, об этом осталась информация в архиве загса.

Сергей Кравцов

Экс-Браун взял фамилию своей матери – Кравцовой Аллы Юрьевны. При этом брат министра Юрий оставил себе фамилию отца. Несмотря на разные фамилии, вся семья, за исключением самого чиновника, владеет бизнесом в Чехии.

На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра. Через нее Sergey Braun, Alla Kravtsova и Yury Braun принадлежат две квартиры в Карловых Варах – курортном городе, пользующемся особой любовью у русских.

В этом доме у Кравцовых квартира

По данным проекта Scanner, в Чехии бросили якорь семьи и других представителей российской элиты. В их числе – бывший зам. министра обороны Николай Михайлов, кабардинский единоросс Азамат Махотлов, член Совета Федерации Вячеслав Тимченко, депутат Заксобрания Пермского края от «Единой России» Вагаршак Сарксян и депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук.

Помимо владения квартирой в Праге, до марта 2016 года Сопчук являлся к тому же собственником и директором компании BiXi Logistic Group s.r.o. Это было еще до его избрания в федеральный парламент, однако на тот момент он был региональным депутатом и возглавлял в Заксобрании Приморского края фракцию единороссов.

Сергей Сопчук

Сын британской подданной

Новый вице-премьер Марат Хуснуллин известен не только своими стройками, но и успешной мамой. Роза Хуснуллина, по информации Transparency International, при помощи офшора Averdix business corp управляла российской фирмой «Авердикс». И ей удалось скупить контрольные пакеты акций строительных и коммунальных организаций Республики Татарстан сразу после их приватизации.

Контролировал же процесс перехода активов из государственных рук в частные как раз Марат Хуснуллин, на тот момент занимавший пост республиканского министра строительства, архитектуры и ЖКХ. Впоследствии приватизированные мамой чиновника компании участвовали в освоении крупных государственных контрактов, заказчиками которых выступали подведомственные министерству сына структуры.

Помимо этого, Роза Хуснуллина является еще и гражданкой Великобритании. А ее коллегой по управлению британскими активами был Эндрю Морей Стюарт – наследный виконт Финдхорн и внук бывшего британского парламентария-консерватора Джеймса Стюарта. И именно Морей Стюарт выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.

Кипрский патриот

Из Госдумы на должность заместителя руководителя аппарата правительства перешел политик Леонид Левин. Именно он был автором закона о признании физических лиц иноагентами и других спорных инициатив.

Как выяснилось в результате расследования, опубликованного на сайте The Insider, представляющий «социалистическую» партию «Справедливая Россия» Левин не только владеет квартирой, особняком и земельными участками на миллиард рублей в России, но и связан с кипрской фирмой A.R A.R Management. Этот офшор выступил учредителем пиар-компании «Тайный советник».

Левин утверждает, что с момента избрания в Госдуму перестал иметь какое-либо отношение к этому бизнесу, завязанному в том числе на господрядах.

«Иноагенты» со стажем

Многолетний полпред правительства в высших судах Михаил Барщевский – знатный латифундист. В его собственности два десятка участков земли, половина из них – в Латвии.

Оставил премьер Михаил Мишустин на своем месте и главу департамента протокола правительства Александра Валяева. Этот чиновник – счастливый обладатель двух домов в Испании.

Другие обитатели Белого дома связаны с заграницей через детей. Дочь главы МИД Сергея Лаврова Екатерина Винокурова получала образование в Лондонской школе экономики и Колумбийском университете (США).

Сын министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Евгений учился в Швейцарии, но после взятия «генеральной линии» на патриотизм возвратился в Россию. Приходится пока оставаться в России и дочери Мантурова Леонеле. Она вышла замуж, сменила фамилию на Смирнова и занялась бизнесом. За границу ездит теперь отдыхать: в ее Facebook немало снимков на морских яхтах.

Кстати

Среди людей, недавно ставших обладателями гражданства Мальты, оказались экс-депутаты «Единой России». «Золотой паспорт» Мальты, выдаваемый в обмен на инвестиции в страну, в 2018 году получили более 3,5 тысяч человек, среди которых немало россиян. Например, в опубликованном списке есть полные тезки топ-менеджеров многих российских компаний, в частности участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского.

В числе получивших гражданство Мальты также встречаются имена политиков. К примеру, члена политсовета калининградской «Единой России» Юрия Находкина и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко.

Так называемые «золотые паспорта» Мальта выдает тем, кто вносит 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд и дополнительно вкладывает 150 тысяч евро в экономику страны. Вместе с этим необходимо приобрести или арендовать недвижимость на территории государства, но не обязательно проживать в стране. Гражданство Мальты открывает безвизовый доступ в 183 страны мира.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Правительство внушает стабильность».