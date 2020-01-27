Новым главой Аналитического центра при правительстве стал руководитель из ФСО

Новым главой Аналитического центра при правительстве назначен заместитель начальника отдела Управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО Константин Калинин, сообщают «Ведомости» и РБК.

Ранее стало известно об отставке бывшего руководителя Центра Владислава Онищенко, о его новом назначении пока не сообщается.

В предыдущем составе правительства работу Аналитического центра курировал вице-премьер Максим Акимов, теперь же этим займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В обязанности Калинина на прошлом месте работы входила организация охраны объектов Универсиады в Казани в 2013 году, подготовка зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске, а также чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. У него также имеется профиль на сайте Ночной хоккейной лиги, в которой также играет президент РФ Владимир Путин и другие высокие чиновники и бизнесмены.

При этом новое место работы Калинина, Аналитический центр при Правительстве, занимается экспертной поддержкой кабмина.