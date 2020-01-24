Сорос заявил, что Facebook и Трамп вступили в неформальный сговор

Миллиардер Джордж Сорос полагает, что компания Facebook и президент США Дональд Трамп действуют в рамках «неформальной договоренности», согласно которой глава государства защищает IT-корпорацию, взамен на что та помогает ему переизбраться на новый срок в ходе выборов в 2020 году, передает Bloomberg.
«Я думаю, существует некого рода неформальная договоренность о взаимном сотрудничестве или соглашение, развивающееся между Трампом и Facebook. Facebook будет работать над переизбранием Трампа, а Трамп постарается защитить Facebook, таким образом ситуация не может быть изменена и это вызывает у меня большое беспокойство в связи с предстоящими выборами в 2020 году», — заявил 89-летний миллиардер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом представитель Facebook Энди Стоун опроверг эту информацию, ответив агентству: «Это просто не так».
Отмечается, что бизнесмен уже критиковал компанию, сравнивая её с игорным заведением, которое поощряет развитию зависимости среди своих пользователей.
На прошлогоднем форуме в Давосе Сорос также предсказал в скором времени новый мировой финансовый кризис:
- "У Сороса есть основания ожидать нового мирового финансового кризиса", —
Евгений Ясин о предсказании Джорджем Соросом нового финансового кризиса
(материал от 7 июня 2018 года)