Сорос заявил, что Facebook и Трамп вступили в неформальный сговор

Миллиардер Джордж Сорос полагает, что компания Facebook и президент США Дональд Трамп действуют в рамках «неформальной договоренности», согласно которой глава государства защищает IT-корпорацию, взамен на что та помогает ему переизбраться на новый срок в ходе выборов в 2020 году, передает Bloomberg.

«Я думаю, существует некого рода неформальная договоренность о взаимном сотрудничестве или соглашение, развивающееся между Трампом и Facebook. Facebook будет работать над переизбранием Трампа, а Трамп постарается защитить Facebook, таким образом ситуация не может быть изменена и это вызывает у меня большое беспокойство в связи с предстоящими выборами в 2020 году», — заявил 89-летний миллиардер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом представитель Facebook Энди Стоун опроверг эту информацию, ответив агентству: «Это просто не так».

Отмечается, что бизнесмен уже критиковал компанию, сравнивая её с игорным заведением, которое поощряет развитию зависимости среди своих пользователей.

На прошлогоднем форуме в Давосе Сорос также предсказал в скором времени новый мировой финансовый кризис: