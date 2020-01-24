Лукашенко заверил, что не будет "растворять" Беларусь в России

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время визита в город Шклов Могилевской области заявил, что страна никогда не станет частью какого-либо другого государства.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — заявил президент республики. Он выразил надежду на то, что Россия «образумится и вернется к нормальным отношениям», чтобы Беларусь могла работать с ней на равных условиях и конкурировать.

Также во время встречи в Шклове Александр Лукашенко обвинил Россию в манипуляциях с налоговым маневром и в попытке лишить Беларусь независимости, пишет «Интерфакс».