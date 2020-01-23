Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин во время международного форума в Израиле, посвященного Холокосту и проблеме антисемитизма, высказался о необходимости проведения встречи глав пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании», — приводит слова главы государства «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что считает важным провести эту встречу именно в 2020 году на любой площадке. «Россия готова к такому серьезному разговору», — заявил он. Также он отметил символичность этого события, связав его с 75-летием «окончания Второй мировой войны и основания ООН».