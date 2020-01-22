Пресс-секретарь Мишустина стал директором департамента пресс-службы кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому директором департамента пресс-службы правительства РФ станет Борис Беляков, пишет «Интерфакс».

Ранее Борис Беляков был пресс-секретарем Мишустина, когда тот находился в должности руководителя Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что, в отличие от предшественников на указанной должности, Борис Беляков не будет иметь статуса заместителя главы аппарата правительства.

Также сообщается, что глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин перешел на работу в кабмин, где будет курировать вопросы СМИ и информационной политики.

Теперь вакантным остается мандат Левина в Госдуме, сообщает председатель фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По словам Емельянова, на занимаемую ранее Левиным должность может перейти кто-либо из представителей других фракций, поскольку в «Справедливой России» нет специалистов из этой области.