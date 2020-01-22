Дипломатов предложили внести в список тех, кому нельзя иметь двойное гражданство

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым возбраняется иметь двойное гражданство.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, которые, в частности, должны закрепить запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для президента, премьер-министра и членов правительства, губернаторов, депутатов Госдумы и сенаторов, а также судей и руководителей федеральных органов.

«Давно назревшая проблема. И она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции», – сказала спикер, выступая на открытии сессии верхней палаты.

Матвиенко пояснила, что имеет в виду дипломатов: «Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки». Она подчеркнула, что речь должна идти не об «охоте на ведьм», а об обеспечении суверенитета России и «устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела» государства.

Проработать этот вопрос спикер поручила комитету по международным делам. По словам главы комитета Константина Косачева, уже идет процесс подготовки соответствующего законопроекта.