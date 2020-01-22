Член рабочей группы объяснила, почему не участвовала в составлении поправок

Член рабочей группы по разработке поправок к Конституции президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская пояснила в своем Facebook, что документ был составлен заранее и дорабатывался тремя сопредседателями «с группой юристов».

«Мне задают вопросы журналисты про то, как я работала над поправками. Я не работала. Совершенно очевидно, что поправки существовали в каком-то виде до их анонсирования, и, насколько я поняла из нашей сегодняшней рабочей встречи, трое сопредседателей с пятницы до понедельника с группой юристов доводили юридические формулировки (а всю юридическую часть комиссии еще в пятницу собрали в "сводную группу")», — объясняет она.

По её словам, роль членов собранной президентом рабочей группы имеет характер представительства: она считает, что люди, видящие в них своих представителей, должны передавать через них свои варианты поправок и мнение, которое члены группы будут передавать «сводной группе юристов».

Она считает, что предлагаемые ими «поправки к поправкам» могут быть отклонены: «Могут ничего не принять из наших предложений и замечаний? Да, конечно». При этом кто и каким образом будет производить этот отбор, она не уточнила.

Источник Znak.com отмечает, что рабочая группа тем не менее представит свои исправления к документу, но только ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Первое чтение назначено уже на 23 января.

При этом ряд оппозиционных политиков и общественных деятелей, среди которых Михаил Ходорковский, настаивают, что процедура внесения поправок в Конституцию в том виде, в котором она проводится сейчас, сама по себе не соответсвует Основному закону.