Число раненых при атаке Ирана американских военных превысило 11 человек

Еще несколько военнослужащих, раненых при атаке Ирана две недели назад, направлены в американский госпиталь в Германии.

Об этом накануне, 21 января, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает CNN.

По словам представителя CENTCOM Билла Урбана, в ходе медицинских обследований выяснилось, что американские солдаты могли получить дополнительные травмы при обстреле 8 января. «Эти военнослужащие в целях предосторожности были доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях», – рассказал Урбан. При этом точное число пострадавших он не назвал.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, на которых размещались американские войска. Несколько военных направили в медицинские центры в Германии и в Кувейте для дальнейшего обследования.

Напомним, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке. По версии Ирана, атака стала ответом на ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани, который был убит при обстреле аэропорта в Багдаде по распоряжению президента США Дональда Трампа.