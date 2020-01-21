Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

Президент Владимир Путин предложил бывшему гепрокурору Юрию Чайке занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает «РИА Новости».

Предложение прозвучало во время встречи Путина с Чайкой и Игорем Красновым, которого президент ранее предложил на пост генпрокурора.

В Совете Федерации уже положительно оценили новое предложение Путина. В частности, глава комитета по федеративному устройству Олег Мельниченко заявил, что назначение бывшего генпрокурора на должность полпреда СКФО усилит позиции округа.

«Юрий Чайка — это тяжеловес, серьезный, ответственный человек, который способен поставить работу по выполнению поручений президента, его указов, законов», — заявил Мельниченко.