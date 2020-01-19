Принц Гарри и его супруга вернут в казну деньги за ремонт дома

Британский принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл более не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей и вернут деньги, потраченные на ремонт их загородного дома, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Букингемского дворца. Ранее стало известно, что на строительные работы в королевской семье было потрачено 2,5 миллиона фунтов.

Также герцог и герцогиня более не будут именоваться как «Их Королевские Высочества». Сама королева Елизавета Вторая прокомментировала это событие так: «После многомесячных разговоров и недавних обсуждений я рада, что мы вместе сумели найти конструктивный путь вперед для моего внука и его семьи».

Члены королевского семейства решили отказаться от финансовых привилегий и зарабатывать самостоятельно. Они намерены делить свое время между Северной Америкой и Великобританией, что позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям и даст семье пространство, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах. Решение вступит в силу весной 2020 года.