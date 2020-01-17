Зеленский дал силовикам две недели на поиски записавших переговоры премьера

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам в течение двух недель найти людей, производивших запись разговора между главой правительства Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Национального банка, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление офиса президент.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию — кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — заявил глава Украины.

Он также поручил установить всех присутствовавших на встрече лиц и выяснить обстоятельства разговора. Со ссылкой на слова самого Гончарука он отметил, что в подобных переговоров было несколько, а утечка произошла из обсуждения, проходившего в течение пяти часов.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, — выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», — потребовал он.

Зеленский отметил, что все записи и прослушка в помещениях органов власти всех уровней должны быть согласованы. По его мнению, это является вопросом национальной безопасности.

Ранее Гончарук передал главе государства свое заявление об отставке, проявив таким образом «уважение и доверие» к Зеленскому. Такое решение он принял на фоне скандала из-за публикации аудиозаписи его разговоров, где якобы он говорит об «очень примитивном понимании экономических процессов» у президента. Сам Гончарук опроверг «достоверность» записи.