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СМИ сообщают о согласии Хафтара принять участие в берлинской конфереции

Политика
16:48, 16 января 2020

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар принял предложение об участии в берлинской международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии, сообщает издание «Аль-Хадас» со ссылкой на источник, который утверждает, что тот заявил это во время телефонного разговора с Меркель. 

Ранее о проведение конференции анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также она пригласила на неё Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

В мероприятии примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств, сообщается на сайте правительства ФРГ.

При этом о намерении присоединиться к противостоянию в Ливии заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, по данным «Интерфакса», заявил, что начнет там развертывание войск. 

«Мы продолжим использовать все доступные нам средства [для нормализации ситуации в Ливии]», — заявил Эрдоган, добавив, что «отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции», ссылаясь на договор о разграничении морских зон.

При этом, по данным портала Al-Masdar, которые также цитирует «Интерфакс», 35 турецких военных советников уже находятся на территории Ливии и поддерживают ПНС, а согласно неоднократным заявлениям Эрдогана, на стороне ЛНА воюют наемники российской ЧВК «Вагнер».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня во время встречи в Москве глав ливийских сторон, России и Турции.

Теги: #Турция

Рубрика: Политика

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