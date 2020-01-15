Путин предложил сделать премьером вместо Медведева главу ФНС

Президент РФ Владимир Путин предложил на должность главы Правительства руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Напомним, правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после ежегодного Обращения Путина к Федеральному Собранию. В нем президент предложил внести многочисленные изменения в Конституцию РФ.

Также Путин пообещал создать пост заместителя главы Совета безопасности РФ, который должен будет занять Медведев.

Совет безопасности РФ —конституционный совещательный орган при Президенте Российской Федерации, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Большинство вопросов его формирования и деятельности решает непосредственно глава государства, он же является председателем Совета.

Михаил Мишустин окончил московский «Станкин», затем аспирантуру этого вуза; доктор экономических наук. На госслужбе с 1998 года, в 1999-м стал замминистра, впоследствии руководил Роснедвижимостью и Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

После небольшого перерыва на работу в сфере инвестиций в 2000-е годы Мишустин вернулся на государственную службу и с апреля 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремль не планирует проводить референдум для утверждения предложений президента: по его словам, «президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами».