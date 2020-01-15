Кудрин недоволен, что предложения президента звучат лишь после принятия бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал послание президента к Федеральному собранию «самым дорогим» на его памяти, оценив необходимые для его выполнения расходы в 0,4-0,5% ВВП ежегодно, и посетовал, что «хотелось бы их увидеть» в начале бюджетного цикла.

«Я полностью поддерживаю такого рода шаги, конечно, хотелось бы их увидеть раньше, в начале бюджетного цикла, а не когда уже бюджет принят, запущен и теперь, по сути, вносятся существенные корректировки», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Счетной палаты также полагает, что на «все экономические меры, включая социальные», о которых заявил Путин, понадобится 400-500 миллиардов рублей в год. «Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4–0,5% ВВП», — добавил Кудрин.

При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что, по его оценкам, только расходы на демографические меры, которые озвучил президент, составят в этом году около 400-450 миллиардов рублей, а «в следующем гораздо выше».

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, предлагаемые инициативы «позволят понизить бедность более чем на 10% уже к концу этого года», передает ТАСС.

В самом министерстве РБК сообщили, что затраты на социально-экономические меры, озвученные во время послания, составят от 300 миллиардов рублей в 2020 году, а уже в 2022 составит 600 миллиардов, что даст прибавку к ВВП на 0,3%.

Там отметили, что при ограничении других расходов для выполнения этих предложений не потребуется изменять бюджетное правило, однако часть расходов придется переложить на регионы. При этом сами решения, как отмечается, помогут преодолеть «ловушку слабого спроса» без угрозы инфляционного риска. Также, по данным ведомства, сами инициативы дадут лишь 1,3% к уменьшению уровня бедности, которое с их учетом составит 10,4% к концу этого года.