Чем депутату насолили домохозяйки?

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги. По его мнению, домохозяйки — это все равно что самозанятые граждане.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска, — заявил Вострецов. — Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся».

Отметим, что домохозяйки не дают покоя г-ну Вострецову уже давно. Заговорил он о налогообложении женщин, ведущих домохозяйство, еще в декабре 2018 года, а продолжил в феврале 2019-го. И тогда, как и сейчас, депутату особенно досаждали домохозяйки, оккупирующие поликлиники. Если бы он не был депутатом, мы бы, ей-богу, заподозрили, что одна из них, особенно противная, нагло вклинилась прямо перед ним в кабинет врача — «я только спросить». Хотя ею вполне могла бы быть супруга другого депутата, так что окончательно отметать этот вариант мы не будем.

Один из телеграм-каналов призвал Вострецова самостоятельно решать проблемы с собственной супругой, не привлекая законодательные органы власти, однако упоминаний о наличии у депутата таковой мы не нашли. И в декларациях про нее ни слова.

Сергей Вострецов впервые стал депутатом Госдумы в 2014 году, но его при этом никто не избирал. Ему достался мандат сложившей полномочия в связи с уходом в сенат Екатерины Лаховой. А в 2016-м он избрался от одномандатного избирательного округа № 212 по Санкт-Петербургу и с тех пор трудится нам на радость к комитете по труду и социальной политике.

На этой ниве он широко прославился в ноябре 2018 года, посетовав на людей с тремя высшими образованиями, которые отказываются от вакансий грузчиков и маляров: «Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу, — заявил он. — Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?» И добавил: «Любой человек хотел бы работать в Госдуме. Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А те, кому это было почему-то не надо, — идите на биржу труда. Не можешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками — иди работай руками».

Профессиональные навыки самого Вострецова не вызывают ничего, кроме восторга и умиления. Тогда же, в ноябре 2018-го, он выступил с предложением лишать родительских прав родителей, чьих детей будут задерживать на несогласованных политических акциях. Ранее, в апреле того же года, выступил с законопроектом об обязательной отработке в гос. организациях и компаниях для выпускников бюджетных отделений вузов. Если же выпускник не захочет работать на государство, то он должен в полном объеме компенсировать расходы федерального бюджета, потраченные на его обучение, предложил Вострецов. То, что родители выпускника, да и сам он, возможно, к тому времени исправно платят налоги в том числе и на образование, Вострецов как-то позабыл.

В марте прошлого года он предложил законодательно запретить попрошайничество, а малоимущих пенсионеров отправлять в дома престарелых. В мае — попытался регулировать страницы умерших людей в соцсетях. В августе — попытался запретить работу по совместительству. Ну а теперь настала зима, и Вострецов вернулся к любимой теме домохозяек.

Успокаивает — немного — только одно: пока что инициативы Вострецова не обретали законодательную силу.