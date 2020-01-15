ЦИК заявил о необходимости сформулировать поправки в Конституцию для голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила о готовности провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

Ранее, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин перечислил ряд изменений, которые он счел возможными для внесения в Основной закон государства.

Как передает «Интерфакс», глава ЦИКа Элла Памфилова после такого заявления президента подчеркнула, что голосование по принятию целого пакета поправок в Конституцию может быть организовано сразу после того, как перечисленные пункты будут четко сформулированы и выдвинуты гражданами или организациями.

«Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год», — сказала Памфилова.