Байден обвинил Трампа в "откровенной лжи" из-за объяснения убийства Сулеймани

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что убийство Касема Сулеймани подорвало позиции США на Ближнем Востоке.

Байден раскритиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа за то, что он, приняв решение о ликвидации иранского генерала, поставил США в положение, при котором им, вероятно, придется вывести войска из Ирака и ослабить свое противостояние с ИГ [также «Исламское государство» или ИГИЛ; террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

Кроме того, вероятный конкурент Трампа на грядущих президентских выборах обвинил его в «откровенной лжи» по поводу причин убийства Сулеймани.

«Честно говоря, я думаю, что он откровенно солгал, сказав, что причина, по которой он нанес удар по Сулеймани, была в том, что наши посольства собирались бомбить», — сказал Джо Байден, подчеркнув, что новому лидеру США теперь придется провести серьезную работу для восстановления союзов и возвращению Ирана к соблюдению СВПД.