Переговоры Хафтара и Сарраджа в Москве не привели к прекращению огня в Ливии

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не подписал соглашение об урегулировании конфликта в Ливии и покинул Москву, подтвердили ТАСС в МИД РФ.

«Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии», — передавал ранее телеканал Al Arabiya слова Хафтара.

При этом Sky News Arabia отмечал, что фельдмаршал в ходе переговоров требовал международного мониторинга режима прекращения огня между ЛНА и Правительством национального согласия (ПНС), при этом исключая возможность участия в процессе Турции, а также настаивая на выводе «привезенных из Сирии и Турции» наемников. Кроме того, он, как утверждается, он выступал за ввод его войск в Триполи и создание правительства национального единства.

В свою очередь, председатель ПНС Файез Саррадж, по данным СМИ настаивал на отводе сил ЛНА на позиции, на которых они были расположены до 4 апреля прошлого года.

«Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то, я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью», — приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Накануне в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие лично Саррадж, Хафтар, а также представители России и Турции. Как отмечает «КоммерсантЪ», сам факт присутствия лидеров ПНС и ЛНА в одном здании в Москве «уже стал огромным шагом вперед» так как ранее они отказывались от любых контактов. Тем не менее, ливийские делегации отказались сесть за один стол и представители Турции и РФ на протяжении восьмичасовых переговоров ходили по кабинетам, расположенным на разных этажах.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявляла, что намерена провести в Берлине международную конференцию по решению вопроса в Ливии.