Гудков считает смешными претензии Минюста к "Гражданской инициативе"

Верховный суд РФ на три месяца приостановил деятельность политической партии «Гражданская инициатива», также известной как «Партия перемен», председателем которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает ТАСС.

Такое решение было вынесено на основании иска Минюста, который утверждает, что в уставе партии содержатся нарушения: «Партия невнимательно относится в соблюдению имеющегося устава, а это требования законодательства, а не наша прихоть. Последние полгода партия бездействовала, пока мы не подали иск в суд. Считаем, что три месяца будет достаточно для устранения нарушений», — объяснил представитель ведомства в суде.

При этом представлявший партию в суде Андрей Нечаев пояснил, что «реальных замечаний мы [партия] не услышали», а все необходимые изменения в устав, как он считает, были внесены.

«Минюст привел много смешных аргументов, но самый главный был один: у вашей партии нет председателя!» — написал Дмитрий Гудков в своем Facebook, объяснив, что прошедшие уже дважды выборы главы партии Минюст не признает из-за претензий к уставу.

Гудков выражает сомнение в позиции ведомства, что устав партии «неправильный», напоминая, что от политического объединения ранее выдвигалась в президенты Ксения Собчак. «Это ЦИКу было норм. А нам, Минюсту, нет», — рассуждает политик.

«Не может быть при этом режиме "Партии перемен". И перемен — тоже», — заключает Гудков.