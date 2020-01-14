"Единая Россия" начала готовить сводный рейтинг деятельности своих депутатов

Партия «Единая Россия» подготовит сводный рейтинг в котором будет оцениваться работа её депутатов в Госдуме, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

В соответствии с этим рейтингом могут приниматься решения о том, кто из депутатов должен идти на переизбрание в 2021 году, а кто нет. При этом он станет интегральным показателем, учитывающим оценки парламентариев управлением президента по внутренней политике, губернаторами, партией и думской фракцией ЕР. По информации издания, его составление будет завершено уже к концу января.

Среди оцениваемых показателей будут вовлеченность депутатов в избирательные кампании, медийная активность, ресурсная поддержка региональных отделений, участие в партийных мероприятиях, а также общественно-политическая деятельность. При этом один из собеседников газеты отмечает, что главным показателем стала медийная активность и польза от неё для «Единой России».

По оценке партии лидируют Евгений Ревенко, Ирина Яровая, Ольга Окунева, Александр Хинштейн, Лидия Антонова, а также Андрей Исаев и Сергей Неверов. В то же время по оценке фракции, которая лишь разбила народных представителей на три зоны — зеленую, желтую и красную, — в последнюю попала Наталья Поклонская, голосовавшая против пенсионной реформы, отмечает источник «Ведомостей».

Сообщается, что не выразили желания переизбираться 40 из 341 парламентария.

По мнению руководителя фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, «с помощью мягкого рейтингования можно решить важную, хотя и ограниченную задачу: выявить "тех, кто точно нет", то есть порядка 20% депутатов». «Задача не в том, чтобы каждый депутат в равной степени выполнял все эти функции — такое возможно, но редко. Задача в том, чтобы во фракции в целом был обеспечен должный баланс и компоновка людей с этими функциями и компетенциями», — уверен он.

Политолог Григорий Голосов удивляется, что оценкой депутатов занимается администрация президента: «У нас масса вещей, к которым мы привыкли, но которые везде в мире выглядели бы странно». Он также отмечает, что «это подтверждает фиктивный характер российской партийной системы».