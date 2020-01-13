Володин заявил, что ГД "сделает всё" для исполнения послания президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сразу после оглашения ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в нижней палате парламента будет создана рабочая группа. Таким образом он намерен «сделать все для того, чтобы законодательного обеспечения его [послания] реализации», передает ТАСС.

«Это наш приоритет», — уверен Володин, говоря об исполнении послания президента, текст которого станет известен только 15 января во время выступления Путина в Центральном выставочном зале «Манеж».

Он пояснил, что было принято решение «сразу после послания собраться в рамках Совета Госдумы, чтобы обсудить и подвести для себя определенные итоги с тем, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа».

Ранее сообщалось, что в 2020 году для проведения послания Владимира Путина будет израсходовано на 72,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом. Глава государства также сообщал, что важной темой его выступления станет застой в доходах населения.