РБК: "Аэрофлот" изменил график полетов над Тегераном по рекомендации МИДа

МИД России выдал рекомендацию «Аэрофлоту» не осуществлять вылет и прилет в Тегеран в темное время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с позицией министерства.

Один из источников также отметил, что такие указания были выработаны исходя из мнений Росавиации, которая ранее рекомендовала российским компаниям избегать полетов над Ираном, а также авиационных властей Ирана.

«Аэрофлот» внес соответствующие корректировки в расписание своих рейсов. Это произошло после признания Тегераном вины за сбитый, как утверждается, непреднамеренно украинский Boeing 737, об этом изданию также сообщили собственные источники.

Аэрофлот, МИД РФ и правительство Ирана на запросы издания не ответили.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что такие рекомендации могут послужить защитной мерой против зенитно-артиллерийских установок, а не против ракет: «Они ориентируются только на оптику — работают по видеоизображению».

«С точки зрения алгоритмов работы расчетов ПВО (противовоздушной обороны) никакой разницы между днем и ночью не существует: обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов за пределами видимости», — считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, однако, по его мнению, практика ВС США наносить ракетно-бомбовые удары по ночам создает психологическое давление, увеличивая риск ошибки.