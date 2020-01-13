Глава Абхазии ушел в отставку, не исключив возможности участия в новых выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил парламенту республики документ о сложении полномочий.

«В документе отмечается, что президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране», — цитирует агентство «Интерфакс» сообщение, опубликованное на официальном сайте президента Абхазии.

«Да, я ушел», — подтвердил Хаджимба. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в повторных выборах, назначенных на 22 марта, он ответил: «Жизнь покажет».

По словам бывшего премьер-министра страны Сергея Шамбы, согласно Конституции Абхазии, из-за сложения полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр, эту должность сейчас занимает Валерий Бганба.

Находившийся в Абхазии корреспондент «Новой газеты» сообщил, что после объявления об отставке Рауля Хаджимбы вечером 12 января у резиденции президента страны собирались несколько сотен человек, которые позднее покинули площадь, поздравляя друг друга.