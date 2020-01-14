"Герой ДНР" оказался в центре "абхазского Майдана"

В госпереворотах, которые происходят вокруг России каждые 6 лет, участвует один и тот же человек.

На прошлой неделе в Сухуме, в 30 км от российской военной базы, где 4000 наших военных, а также вертолеты, танки и БТР, при полном бездействии местной полиции протестующие прогнали президента Абхазии Рауля Хаджимбу.

Рауль Хаджимба // фото: Global Look Press

Оппозиция, недовольная криминогенной обстановкой в стране и итогами летних президентских выборов, вынесла двери, разбила окна, захватила оружейную комнату и устроила пир в резиденции главы государства, заставив стол для переговоров 17 бутылками алкоголя и одной трехлитровой банкой с домашним вином. Несмотря на то, что 90% жителей Абхазии имеют российский паспорт (гораздо больше, чем в Крыму до 2014 года), «зеленых вежливых людей» не понадобилось – им всем оказались равны зам. секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков, которые приехали из России улаживать конфликт. Хаджимба подал в отставку, а ЦИК назначила на 22 марта повторные выборы.

На этот раз «майдан» устроили совсем другие люди.

Лидер протеста и его основной спикер – Ахрик (Ахра) Авидзба, который потерял брата в ноябрьском резонансном убийстве в центре столицы, герой ДНР. На Украину он приехал воевать на самом раннем этапе и сколотил там под позывным «Абхаз» один из самых знаменитых батальонов – «Пятнашка» (на шевроне открытая ладонь – символ Абхазии).

Первый раз, по его собственным словам, Ахра взялся за оружие за шесть лет до этого – во время российско-грузинского конфликта. Но политикой, видимо, начал интересоваться раньше – в 20 лет, судя по данным ЕГРЮЛ, он уже входил в общественную организацию «Абаза» (абазины – одна из национальностей в Абхазии).

Давая комментарий местным СМИ, родившийся в Сочи Авидзба назвал себя гражданином трех стран. Имеются в виду Россия, Абхазия и ДНР. Однако гражданские обязательства по отношению к РФ он исполняет не очень.

За героем ДНР числится неоплаченных налогов и пени на 77 тысяч рублей. Отдельная статья – 190 тысяч долга за автоштрафы. Погонять Ахра любит не только на спортивном «Рейндж Ровере», но и на своих двоих (особенно по направлению с Украины в Россию). Судя по документам в базе судебных актов, он был осужден за попытку летом 2018 года пересечь границу недалеко от Таганрога. Авидзба не остановился даже после окрика «Стой! Пограничная службы ФСБ России!» и попытался скрыться бегством. Впрочем, из-за этих приключений Ахра серьезно не пострадал – был оштрафован на 1500 рублей. На суде он объяснил, что искал водоем и случайно оказался возле границы. А увидев людей в форме, побежал просто от неожиданности.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2020 под заголовком «Абхаз на страже границ».