Протесты во Франции могут продолжиться, несмотря на отсрочку пенсионной реформы

Французское правительство на фоне массовых протестов согласилось временно отложить решение о повышении пенсионного возраста. Об этом решении заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, пишут «Новые известия».

Ранее власти планировали постепенно увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Общественность отреагировала на эти планы массовыми протестами, в которых в период с декабря по январь приняли участие порядка полумиллиона человек.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский предположил, что шаг правительства навстречу протестующим не умерит социальную напряженность. Помимо претензий к пенсионной реформе демонстранты высказывают недовольство по вопросу отмены льгот для десятков профессий, в числе которых врачи и учителя. Кроме того, в планах правительства закрытие ряда нефтеперерабатывающих комбинатов.

Окончательное решение по отсрочке пенсионной реформы будет принято на заседании специального совета, в который войдут представители профсоюзов.