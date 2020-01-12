При МИДе Ирана создана группа по работе с родственниками погибших в Boeing 737

В правительстве Ирана займутся тщательной обработкой запросов семей погибших при крушении самолета в Тегеране. В одном из департаментов МИДа Ирана создана рабочая группа для решения консульских вопросов родственников жертв катастрофы Boeing 737, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Ранее иранские власти признали, что 8 января сбили Boeing 737 по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Ирана полного признания вины и выплаты компенсации пострадавшим семьям.