Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла на протестах

Госдеп США потребовал от официальных лиц Ирана публично извиниться за задержание британского посла Роберта Макэра в Тегеране, пишет ИА Regnum. Силовые службы удерживали его на протяжении нескольких часов после акции протеста в иранской столице.

Дипломата обвиняли в «подстрекательстве к беспорядкам». Глава британского МИД назвал произошедшее грубым нарушением международного права.

Акция протеста 11 января проходила рядом с одним из университетов в Тегеране после официального признания Ираном вины в авиакатастрофе с украинским самолетом. «Макэр присутствовал на митинге у университета во время ареста. Он был обвинен в том, что призывал протестующих к радикальным действиям», — передает RT сообщение местного издания Tasnim.