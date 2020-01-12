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ЦИК Абхазии единогласно проголосовал за проведение выборов президента 22 марта

Политика
15:20, 12 января 2020

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что повторные выборы президента страны пройдут 22 марта. Это решение было принято комиссией почти единогласно, пишет ТАСС.

10 января Верховный суд республики отменил результаты предыдущих президентских выборов, которые прошли в августе минувшего года. Тогда на них одержал победу Рауль Хаджимба с результатом в 47,39% голосов избирателей.

На протяжении четырех дней протестующие осаждали здание администрации президента с требованием отставки действующего руководителя. В связи с этим Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело о массовых беспорядках. Вместе с этим министр обороны Абхазии Мираб Кишмария отказывался направлять армию страны против митингующих граждан и призвал власть и оппозицию к примирению.

Рубрика: Политика

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