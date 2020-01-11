Совет правящей семьи Омана решил назначить новым султаном экс-министра культуры

Бывший министр культуры Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном вместо скончавшегося ранее Кабуса бен Саида.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», новый султан принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

О смерти прежнего султана стало известно в ночь на 11 января. Кабус бен Саид, который скончался на 80-м году жизни, правил страной с 1970 года. По некоторым данным, он болел раком. Отмечается, что у покойного султана не было наследников.

В Омане объявлен трехдневный траур.