КСИР взял на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского Boeing 737 под Тегераном.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.

По его словам, иранская система противовоздушной обороны приняла украинский самолет за крылатую ракету. Командующий ВКС КСИР признался, что «захотел умереть», узнав о трагической ошибке. Он подчеркнул, что, какое бы решение ни приняли власти, оно будет выполнено.

У оператора системы ПВО, который обнаружил украинский лайнер, было 10 секунд на то, чтобы принять решение о дальнейших действиях, при этом с ним была нарушена связь, пояснил Хаджизаде. «Он сделал неправильный выбор», – сказал глава ВКС КСИР.

Напомним, жертвами катастрофы с пассажирским лайнером «Международных авиалиний Украины» 8 января стали 176 человек. Изначально Тегеран утверждал, что самолет упал из-за технических неполадок, однако в итоге признал, что воздушное судно было сбито иранскими военными по ошибке.

Амир Али Хаджизаде рассказал, что в день трагедии иранская система ПВО находилась «в состоянии максимальной готовности» из-за обострения конфликта с США, к которому привели убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани 3 января и последующая иранская ракетная атака на американские объекты в Ираке.