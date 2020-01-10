Зеленский призвал представить доказательства попадания ракеты в Boeing в Иране

Украинский президент не исключил версию попадания ракеты в рухнувший в Иране самолет, но счел ее неподтвержденной.

Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон выступили с заявлениями о имеющихся в их распоряжении разведданных, которые подтверждают версию о том, что упавший в Иране украинский лайнер был сбит из-за срабатывания систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, не исключил вероятность этого, однако подчеркнул, что данные о попадании ракеты в украинский Boeing пока нельзя считать подтвержденными. «Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», — написал глава украинского государства в Facebook.

Зеленский также обратился к правительствам США, Канады и Великобритании с просьбой предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии все доказательства, касающиеся авиакатастрофы.

Кроме того, лидер Украины сообщил, что днем 10 января он обсудит ход расследования в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео.